Андрей командовал штурмовой бригадой 23-й ОМБр. У бойца остались молодая жена, родители и сестра.

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В Беляевской тергромаде отметили, что Андрей родился 13 мая 1988 года. Он окончил Беляевскую среднюю школу, а затем учился в Первомайском ПТУ №29.

С безграничной скорбью сообщаем о потере нашего защитника Шмелева Андрея Эдуардовича, погибшего в бою сержанта,

– говорится в сообщении.

Андрей с первых дней вторжения на войне

В ноябре 2006-го проходил срочную службу, во время которой получил звание сержанта – командира боевой машины пехоты. До войны мужчина занимался своим любимым делом – производил мебель в Харькове.

Когда же Россия начала полномасштабное вторжение, Андрей вывез близких из-под обстрелов в Харьков в более безопасное место. Сам же пошел сдерживать врага и защищать независимость нашего государства.

Руководил штурмовой бригадой

В рядах ВСУ Андрей Шмелев с 14 марта 2022 года. Воин ответственно выполнял все распоряжения руководства воинской части, а в январе прошел обучение, успешно подтвердив звание командира.

Андрей руководил штурмовой бригадой первого батальона 23-й отдельной механизированной бригады. В последние месяцы выполнял боевые задания в Донецкой и Запорожской областях.