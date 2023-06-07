О гибели Сергея Зелинского написал его друг и коллега Виталий Лелюк. Защитник был уроженцем села Кизомис Херсонской области.

Смотрите также Защищали Украину до последнего дыхания: в Донецкой области погибли два воина с Черниговщины

У воина осталось двое детей

Прощание с воином состоится в среду, 7 июня. С украинским бойцом будут прощаться в Хмельницком в Свято-Георгиевском Храме.

Зелинского похоронят в Хмельницком в четверг, 8 июня. Неравнодушные могут помочь семье воина. Виталий Лелюк добавил номер карточки сестры воина Елены – 4149 6293 5554 9213.

У защитника Украины осталось двое детей – сын дошкольного возраста и дочь-школьница. Также у военного остались жена и больная мать.

Как Зелинский помогал уничтожать коллаборантов

Виталий Лелюк в комментарии Общественном рассказал, что Зелинский помогал уничтожать коллаборантов. Во время оккупации Херсона воин сотрудничал с СБУ.

"Все на нем держалось. И родители с сестрой, и детки с женщиной. Сергей был в оккупации в Херсоне. Был в подполье. Сотрудничал с нашой СБУ. Я к сожалению не знаю всей информации, но с его участием подрывались наши коллаборанты. Сергей делал взрывчатку, активно участвовал, за ним следили в Херсоне", – рассказал мужчина.

Сергей Зелинский уехал из оккупации и вступил в ряды ССО. Воин также являлся волонтером и председателем общественной организации участников АТО Белозерского района.

Он в 2018 году вместе с ветеранами АТО Виталием Лелюком и Виктором Алексеенко основал в Херсоне пиццерию Sale e pepe. 80% ее рабочих – бывшие военные АТО.