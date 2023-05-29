В воскресенье, 28 мая, в городе Бобровица прощались с двумя павшими защитниками – Алексеем и Сергеем. Военным было – 35 и 38 лет соответственно.

Смотрите также Крым, Буданов и украинский Белгород: чего Путин не увидел на "карте без Украины"

Что известно о бойцах

Белявский Алексей Александрович , солдат, родился 5 июня 1987 в Бобровице, где рос и учился в местной школе. Впоследствии поступил в Нежинский агротехнический институт и в течение жизни работал водителем. Увлекался автомобилями, поэтому стал дальнобойщиком. С первых дней полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ и воевал в составе одного из подразделений воинской части А1815.

Погиб 20 мая 2023 года во время выполнения боевого задания на Донетчине.

, солдат, родился 5 июня 1987 в Бобровице, где рос и учился в местной школе. Впоследствии поступил в Нежинский агротехнический институт и в течение жизни работал водителем. Увлекался автомобилями, поэтому стал дальнобойщиком. С первых дней полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ и воевал в составе одного из подразделений воинской части А1815. Погиб 20 мая 2023 года во время выполнения боевого задания на Донетчине. Бережной Сергей Николаевич, младший сержант, родился 16 августа 1984 года в Бобровице. Образование получил в Бобровицкой средней общеобразовательной школе. В последнее время работал водителем. На защиту Украины стал с первых дней войны. Был в составе подразделений воинской части А1815 в должности командира отделения одного из взводов подразделения.

Погиб 20 мая 2023 года во время боев вблизи одного из населенных пунктов Донбасса. Собственно он получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Известно, что попрощались с Белявским Алексеем и Бережным Сергеем на их малой Родине. Похоронили воинов на местном кладбище Бобровицы.

Прощание с воинами на Черниговщине / фото местного ТЦК

Смотрите также За день до 30-летия: умер раненый под Бахмутом воин из Ровенской области

Вспомним, что недавно на "нулевых позициях" погиб известный врач-онколог Александр Ирклиенко. О нем знали многие жители Львовской области, ведь он был действительно талантливым медиком и даже некоторое время заведовал урологическим отделением Стрыйской районной больницы.