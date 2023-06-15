Олег Бохонок родом из Хмельнитчины. Во время полномасштабного вторжения он успел жениться.
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Что известно о погибшем воине
Олег Бохонок родился 17 ноября 1996 в селе Сарнов. После школы он учился на радиомеханика в Подволочиском лицее.
Затем он пошел на срочную службу в Национальную гвардию Украины, а после этого – работал в ООО "Агробизнес".
С начала полномасштабного вторжения России Олег отправился служить в ВСУ. Летом прошлого года защитник женился на своей возлюбленной Ирине.
К сожалению, Олег погиб на фронте во время выполнения боевого задания 12 июня возле села Новоданиловка на Запорожье. У Героя остались жена, отец, бабушка, братья и сестры.
Погибший Олег Бохонок / фото Волочиский городской совет
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