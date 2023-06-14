После начала полномасштабного вторжения Борисов отправился защищать родную землю в рядах Вооруженных Сил Украины. О его гибели сообщили коллеги.

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Боец погиб от вражеского снаряда

Денис Борисов был выпускником кафедры археологии Киево-Могилянской академии.

Молодой ученый, научный сотрудник Национального заповедника "София Киевская", солдат ВСУ. 9 июня погиб от вражеского снаряда,

– сообщили в вузе.

Коллектив Национального заповедника "София Киевская" также отреагировал на болезненные новости с фронта.

"Наш коллега, научный сотрудник заповедника Денис Борисов, защищавший Украину в рядах ВСУ, погиб в результате артиллерийского обстрела. Жгучая боль и горькая грусть. Трудно принять и поверить", – говорится в сообщении.

Коллеги вспоминают героя как искреннего, доброжелательного и ответственного человека.

"Множество открытий и достижений ждало бы его, если бы не жестокая война… Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и близким. Герои не умирают, Денис, они остаются в наших сердцах! Вечная память и слава!" – подытожили в Софии Киевской.

Коллега Ирина Марголина заметила, что Борисов был искренним, добрым и радушным. До полномасштабной войны он:

занимался изучением истории жизни и быта обитателей Дома митрополитов Софийского монастыря,

нашел интереснейшие свидетельства,

участвовал в научных форумах, в обустройстве Митрополичьего дома,

проводил экскурсии,

читал лекции,

устраивал выставки.

Накануне вызова Дениса в военкомат его назначили руководителем музея "Кирилловская церковь".

"Молодой, упорный, активно с воодушевлением взялся за работу в новой для него ячейке Софийского заповедника. Однако Родина призвала встать на ее защиту и он ушел. Ужасно, что гибнут наши мужчины, а когда гибнут такие молодые, которые должны бы для Украины сделать много хорошего, научного, настоящего – это горько, это недопустимо, это трагично. У него была симпатичная жена, а потомков, к сожалению, не оставил... Помним!" – написала Марголина.

В боях за Украину погиб сотрудник Софии Киевской Денис Борисов / Фото Софии Киевской, кафедры археологии НаУКМА

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