Після початку повномасштабного вторгнення Борисов вирушив захищати рідну землю у лавах Збройних сил України. Про його загибель повідомили колеги.
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Боєць загинув від ворожого снаряду
Денис Борисов був випускником кафедри археології Києво-Могилянської академії.
Молодий науковець, науковий співробітник Національного заповідника "Софія Київська", солдат ЗСУ. 9 червня загинув від ворожого снаряду,
– повідомили у виші.
Колектив Національного заповідника "Софія Київська" також відреагував на болісні новини з фронту.
"Наш колега, науковий співробітник заповідника Денис Борисов, що боронив Україну в лавах ЗСУ, загинув у результаті артилерійського обстрілу. Пекучий біль і гіркий смуток. Важко прийняти та повірити", – мовиться у повідомленні.
Колеги згадують героя як щиру, доброзичливу та відповідальну людину.
"Безліч відкриттів та досягнень чекало б на нього, якби не жорстока війна… Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та близьким. Герої не вмирають, Денисе, вони залишаються у наших серцях! Вічна пам’ять і слава!" – підсумували у Софії Київській.
Колега Ірина Марголіна зауважила, що Борисов був щирим, добрим та привітним. До повномасштабної війни він:
- займався вивченням історії життя і побуту насельників Будинку митрополитів Софійського монастиря,
- віднайшов цікавенні свідчення,
- брав участь у наукових форумах, в облаштуванні Митрополичого дому,
- проводив екскурсії,
- читав лекції,
- влаштовував виставки.
Напередодні виклику Дениса до військкомату його призначили керівником музею "Кирилівська церква".
"Молодий, завзятий, активно з наснагою взявся за роботу в новому для нього осередку Софійського заповідника. Одначе Батьківщина закликала встати на її захист і він пішов. Жахливо, що гинуть наші чоловіки, а коли гинуть такі молоді, які мали б для України зробити багато доброго, наукового, справжнього – це гірко, це неприпустимо, це трагічно. Мав симпатичну дружину, а нащадків, на жаль, не залишив... Пам'ятаємо!" – написала Марголіна.
У боях за Україну загинув співробітник Софії Київської Денис Борисов / Фото Софії Київської, кафедри археології НаУКМА
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Останні втрати України у війні
- Нещодавно на війні з російськими окупантами загинув український воїн Сергій Зелінський. Він прийняв останній бій 4 червня під Бахмутом, що на Донеччині.
- Також у боях за Україну поліг Андрій Бать, котрий віддав своє життя у важкій битві неподалік Гуляйполя на Запоріжжі.
- Окрім цього, загинув військовий 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Віктор Петров. У мирному житті він був львівським журналістом та активістом.