Віктор Петров був першим редактором "Сихів Медіа". Він загинув у боях за Україну.
Важливо Взяли у руки зброю, але загинули: щемливі історії воїнів США, яких забрала війна в Україні
Що відомо про загиблого воїна
Чоловік навчався в ліцеї "Оріяна". Він завжди відгукувався, коли його щось просили, займався волонтерством та був членом громадських організацій.
Зі смутком повідомляємо, що наш дорогий друг, Віктор Петров, віддав своє життя за нашу свободу. Віктор був членом команди ІСІ, активістом, свідомим громадянином. Заснував WHAT IF creative studio та креативну школу What If. Був ініціатором багатьох проєктів, чим робив великий вклад у розвиток країни,
– розповіли у громадській організації "Інститут Суспільних Ініціатив".
Віктор Петров був першим редактором "Сихів Медіа" / фото із соцмереж
Болючі втрати України
- Нещодавно у боях за Україну на Донеччині загинув солдат Ярослав Козерецький із позивним "Ворон". У нього залишилася мама, цивільна дружина та дві доньки.
- На Сході загинув журналіст з Франції Арман Солдін. Його життя забрав ракетний обстріл з боку росіян.
- У боях під Бахмутом загинув білоруський доброволець Мирослав Лазовський. Йому назавжди залишиться 49 років. Білорус загинув, захищаючи Україну в боях під Бахмутом на Донеччині. Воїна провели в останню путь 26 травня у Києві.
- Також під Бахмутом загинув боєць легендарного батальйону "Вовки Да Вінчі". Так, на Донеччині загинув 19-річний захисник Єгор Муха з позивним "Грін".