Виктор Петров был первым редактором "Сыхов Медиа". Он погиб в боях за Украину.
Важно Взяли в руки оружие, но погибли: щемящие истории воинов США, которых забрала война в Украине
Что известно о погибшем воине
Мужчина учился в лицее "Ориана". Он всегда отзывался, когда его что-то просили, занимался волонтерством и был членом общественных организаций.
С грустью сообщаем, что наш дорогой друг Виктор Петров отдал свою жизнь за нашу свободу. Виктор был членом команды ИОИ, активистом, сознательным гражданином. Основал WHAT IF creative studio и креативную школу What If. Был инициатором многих проектов, чем вносил большой вклад в развитие страны,
– рассказали в общественной организации "Институт Общественных Инициатив".
Виктор Петров был первым редактором "Сыхов Медиа" / фото из соцсетей
Болезненные потери Украины
- Недавно в боях за Украину в Донецкой области погиб солдат Ярослав Козерецкий с позывным "Ворон". У него осталась мама, гражданская жена и две дочери.
- На Востоке погиб журналист из Франции Арман Солдин. Его жизнь унесла ракетный обстрел со стороны россиян.
- В боях под Бахмутом погиб белорусский доброволец Мирослав Лазовский. Ему навсегда останется 49 лет. Белорус погиб, защищая Украину в боях под Бахмутом Донецкой области. Воина провела в последний путь 26 мая в Киеве.
- Также под Бахмутом погиб боец легендарного батальона "Волки Да Винчи". Так, в Донецкой области погиб 19-летний защитник Егор Муха с позывным "Грин".