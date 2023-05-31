В прошлом году в начале войны Украина утверждала, что более 20 000 граждан США выразили желание присоединиться к иностранному легиону страны. Издание The Washington Post обнародовало щемящие истории американских военных, погибших на войне в нашем государстве.

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Эндрю Питерс

По словам отца Эндрю, его сыну было тяжело приспособиться к гражданской жизни после того, как он несколько лет назад ушел из армии. В 2014 году он служил в Афганистане. У Эндрю была служебная собака, черный лабрадор-ретривер Пеппер, помогавший ему преодолевать трудности после увольнения.

Родители пытались отговорить сына от поездки в Украину, но потом даже подумывали отправиться вместе с волонтерами.

В апреле семье Питерс привезли урну с прахом погибшего сына. Этим занимались не представители американского правительства, а военные, откомандированные из посольства Украины в Вашингтоне.

Отец Эндрю – Джон Питерс – отказался от предложения оставить имя сына на местном мемориале памяти американских солдат, погибших в бою. Он почтил память Эндрю, вывесив флаги США и Украины возле своего дома.



Погибший Эндрю Питерс / фото The Washington Post

Ник Маймер

Николас Маймер погиб в мае 2023 года в Бахмуте. Он родился в городе Бойси, штат Айдахо. 22 года прослужил в спецназе США, пока не уволился в 2018 году.

По словам его дяди Пола Маймера, племянник охотно делился с другими своими знаниями и увлечениями. Он неоднократно увлекал учащихся презентациями о змеях в средней школе Бойса. В преддверии российского вторжения Маймер преподавал английский в Испании. Как он рассказывал, в Украине его привел "нравственный компас".



Погибший Николас Маймер / фото The Washington Post

Николас служил в 135-м отдельном батальоне 114-й бригады терробороны Украины и имел позывной "Сима". О его гибели стало известно из видео ЧВК "Вагнера", в котором Пригожин пообещал передать США погибшее тело Маймера, отстреливаясь от его наемников в Бахмуте.

25 мая во время обмена пленными гроб с телом Маймера был передан Украине.



Гроб с телом Маймера был передан Украине / фото The Washington Post

Купер Эндрюс

Военный погиб под Бахмутом 19 апреля. Он был ранен минометным снарядом во время эвакуации мирных жителей Бахмута на "дороге жизни".

По словам мамы Уиллоу Эндрюс, Купер с детства интересовался вопросами социальной справедливости, а позже в армии столкнулся с расизмом. Коллеги называли его "черным националистом" потому, что тот читал книги борца за права темнокожих людей Малкольма Икса.

Сейчас женщина пытается доставить тело сына в США и похоронить его рядом с отцом. По ее словам, она уже обратилась за помощью к местному украинскому обществу.



Купер Эндрюс / фото The Washington Post

Греди Курпаси

Курпаси родился в Южной Корее и в детстве был усыновлен американской семьей. Он 20 лет служил в морской пехоте США, в том числе в Ираке. Ушел в отставку в ноябре 2021 года, но уже через три месяца присоединился к иностранному легиону добровольцев, которые в феврале сражались под Киевом вместе с ВСУ.



Греди Курпаси / фото The Washington Post

В апреле 2022 года его подразделение было передислоцировано на Херсонщину. Однако позже он пропал без вести, когда попал под обстрел российских военных вместе с британским добровольцем Эндрю Хиллом. Его напарник попал в российский плен и позже был освобожден.

Родные Курпаси обращались за помощью в его поисках к украинским волонтерам и администрации Джо Байдену. Только спустя год останки военного нашли и идентифицировали вместе с его снаряжением. 19 мая самолет доставил гроб с останками для захоронения в США.



Самолет доставил гроб с останками для захоронения в США / фото AP

Пит Рид

Пит Рид в 2007 году поступил на службу в морскую пехоту США и прошел Ирак и Афганистан. Затем он присоединился к некоммерческой организации Global Outreach Doctors. Как гуманитарный работник и парамедик, он работал в Сирии, Йемене, Польше, а после российского вторжения и в Украине.

Он всегда был готов помочь всем и каждому. Для него основными ценностями были сочувствие и доброта, а также помощь нуждающимся людям независимо от их обстоятельств. Я думаю, это та ценность, к которой мы, как нация, всегда должны стремиться,

– рассказала жена военного Алекс Поттер.



Пит Рид / фото The Washington Post