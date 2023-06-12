Відомо, що він був молодшим сержантом військової частини А7127. Причому Андрій Бать повернувся до України з-за кордону, щоб боронити її від російської агресії.

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Шлях воїна почав у 2015 році

Андрій Бать родом з села Верхня Липиця Рогатинського району, що на Івано-Франківщині. Звістку про його загибель сповістили у Рогатинській МТГ. Захисник України віддав своє життя 11 червня. Він повернеться додому на щиті після обстрілу окупантами бойових позицій, на яких перебував військовий.



Андрій Бать боронив Україну з 2015 року / Фото Рогатинської МТГ

Ще у 2015 році він став на захист держави. Тоді він з місцевого відділення поліції вирушив боронити цілісність України. Згодом Андрій Бать поїхав за кордон на роботу. На нього вдома очікувала дружина з дитиною.

Після початку повномасштабного вторгнення Андрій Бать повернувся додому. Він знову став на захист рідної держави.

Безмежна черга на кордоні, довга дорога додому. Короткі обійми з рідними й Андрій з наплічником спішить у місцевий військкомат,

– розповіли у громаді.



Андрій Бать віддав своє життя біля Гуляйполя / Фото Рогатинської МТГ

Відомо, що Андрій Бать побував у найгарячіших точках на фронті. Крім того, він неодноразово "рятувався від смерті, навіть, коли "засипало".

Далі Полтава, Суми, Харків, Запорізька область… Географія важких боїв, у яких бере участь відділення Андрія Батя. Він чудовий друг для своїх побратимів. Навіть після складних боїв і контузії – з ними, пліч-о-пліч,

– наголосили земляки.

Що відомо про Героя

Андрій Бать народився 28 травня 1993 року.

Він закінчив Верхньолипицьку ЗОШ І – ІІІ ступенів у 2009 році.

Після цього вступив до фахового коледжу електронних приладів Івано-Франківського технічного університету нафти та газу.

У 2012 – 2013 роках пройшов підготовку в армії, після цього потрапив до лав патрульної поліції, де обіймав посаду інспектора.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним і близьким героя. Ми низько вклоняємося перед Андрієм Батем і його подвигом заради майбутнього України.