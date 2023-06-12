Про трагічну звістку повідомив мер міста Франц Скримський. До повномасштабного вторгнення Олександр працював депутатом Полонської міської ради й став на захист Батьківщини з перших днів війни.
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Що відомо про життя Героя
Олександр Бобров воював у складі 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура". До повномасштабного російського вторгнення чоловік активно працював на користь громади у рідному місті Полонне, очолював у міськраді фракцію партії "Громадянська позиція".
Його колега Любов Борозенна опублікувала прощальний пост у фейсбуці.
Саша любив Батьківщину і стояв на захисті її суверенності з 90-х років, тому з перших днів війни, не вагаючись, пішов до територіальної оборони, а потім на фронт. Ціною свого життя він здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка – віддав життя за Батьківщину,
– йдеться у повідомленні.
На війні загинув Олександр Бобров / Фото з фейсбуку Борозенної
Про чин поховання захисника міський голова пообіцяв повідомити додатково.
Болючі втрати України на війні
- 7 червня Україна зазнала непоправної втрати, адже загарбницькі війська відібрали життя у воїна Сергія Довганя. Йому лише нещодавно виповнилося 38 років.
- Росія вбила рятувальника 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Харківській області Михайла Піскуна. Йому було 29 років.
- На Донеччині ж загинув 36-річний воїн з Волині Володимир Вавелюк. Про його смерть повідомили 5 червня. Боєць був матросом морської піхоти та зазнав мінометного поранення, яке було не сумісним з життям.
- Також на війні з російськими окупантами загинув український воїн Сергій Зелінський. Військовий загинув 4 червня під Бахмутом на Донеччині.