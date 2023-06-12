Про трагічну звістку повідомив мер міста Франц Скримський. До повномасштабного вторгнення Олександр працював депутатом Полонської міської ради й став на захист Батьківщини з перших днів війни.

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Що відомо про життя Героя

Олександр Бобров воював у складі 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура". До повномасштабного російського вторгнення чоловік активно працював на користь громади у рідному місті Полонне, очолював у міськраді фракцію партії "Громадянська позиція".

Його колега Любов Борозенна опублікувала прощальний пост у фейсбуці.

Саша любив Батьківщину і стояв на захисті її суверенності з 90-х років, тому з перших днів війни, не вагаючись, пішов до територіальної оборони, а потім на фронт. Ціною свого життя він здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка – віддав життя за Батьківщину,

– йдеться у повідомленні.

На війні загинув Олександр Бобров / Фото з фейсбуку Борозенної

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого Олександра Боброва. Вічна пам'ять Герою!

Про чин поховання захисника міський голова пообіцяв повідомити додатково.

Болючі втрати України на війні