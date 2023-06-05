Герой нашої держави загинув 2 червня на Донеччині. Його життя обірвалося внаслідок мінометного поранення.
Варте уваги 23 травня має стати державним Днем Героїв
Що відомо про захисника України
Володимир Вавелюк Анатолійович народився у 1987 році. Він був родом із села Галузія, що у Прилісненській сільській громаді Камінь-Каширського району Волинської області.
Як повідомили у Прилісненській громаді, захисник України від окупантів був матросом морської піхоти.
Звістка про смерть українських захисників завжди є важкою і болісною… Прилісненська громада висловлює щирі співчуття родині Володимира. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку! Низький уклін Герою!
– написали на фейсбук-сторінці громади.
Земляки воїна України у коментарях висловили щирі співчуття близьким та рідним Володимира Вавелюка, якому тепер назавжди залишилося 36.
В Камінь-Каширському районі оголосили дні жалоби
Через загибель вірного сина України в Камінь-Каширському районі Волинської області оголосили дні жалоби. Вони триватимуть три дні, з 4 по 6 червня.
Як повідомили у пресцентрі Камінь-Каширської районної держадміністрації, таке розпорядження підписала начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук.
Останні непоправні болісні втрати України
- 3 червня стало відомо, що на Донеччині за Україну віддав життя 21-річний син банківського експерта Андрія Оністрата Остап. Його батько повідомив, що ще 1 червня Остап вдень шукав танк, який хотів знищити на річницю служби.
- У перший день червня під Бахмутом загинув 50-річний Микола Бомко, який боронив країну разом з двома синами. Герой був штаб-сержантом, головним сержантом 1-го взводу оперативного призначення 8 роти оперативного призначення.
- Також під Бахмутом і також у червні загинув 26-річний поет і музикант Данило Подибайло, який був родом з Маріуполя та боронив Україну у складі Тероборони. У захисника України була мрія видати свої книжки, які мали б такий же глибокий зміст, як і він сам.