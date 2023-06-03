Батько загиблого у соцмережі відмітив геолокацію міста Вугледар. Ймовірно, молодий захисник загинув у Донецькій області.

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"Час зупинився"

Банківський експерт розповів про втрату сина у зворушливому дописі у соцмережах. Він назвав його "маленьким їжачком" і підкреслив, що у дитинстві Остап був дуже обережним.

На фронті юнак провів рік – на захист країни став 1 червня 2022 року. За місяць Герою мало виповнитися 22 роки.

Останнім часом ми часто на ніч говорили про війну, про жертви й він мене питав "От як там у звичайному житті люди ходять і живуть з думками, що тут, на сході, гинуть люди…" Як у тата в мене не було відповіді на це питання,

– пригадав останні розмови Андрій Оністрат.

Він також повідомив, що 1 червня Остап вдень шукав танк – хотів знищити на річницю служби, проте йому не вдалося. Андрій пригадує, що у той вечір його син Остап був дуже засмучений.



Андрій Оністрат разом з сином Остапом / Фото з фейсбуку банківського експерта

З болем у серці банківський експерт також пригадав, як Остап приїздив додому. Оністрат описував, що у той момент "діти обліпили його з усіх боків".

"Я відчув те, що давно хотів бачити – взаємну любов. Він мужній герой і справжній чоловік" – написав Оністрат.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває всім рідним загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Країна втрачає найкращих