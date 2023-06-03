Батько загиблого у соцмережі відмітив геолокацію міста Вугледар. Ймовірно, молодий захисник загинув у Донецькій області.
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"Час зупинився"
Банківський експерт розповів про втрату сина у зворушливому дописі у соцмережах. Він назвав його "маленьким їжачком" і підкреслив, що у дитинстві Остап був дуже обережним.
На фронті юнак провів рік – на захист країни став 1 червня 2022 року. За місяць Герою мало виповнитися 22 роки.
Останнім часом ми часто на ніч говорили про війну, про жертви й він мене питав "От як там у звичайному житті люди ходять і живуть з думками, що тут, на сході, гинуть люди…" Як у тата в мене не було відповіді на це питання,
– пригадав останні розмови Андрій Оністрат.
Він також повідомив, що 1 червня Остап вдень шукав танк – хотів знищити на річницю служби, проте йому не вдалося. Андрій пригадує, що у той вечір його син Остап був дуже засмучений.
Андрій Оністрат разом з сином Остапом / Фото з фейсбуку банківського експерта
З болем у серці банківський експерт також пригадав, як Остап приїздив додому. Оністрат описував, що у той момент "діти обліпили його з усіх боків".
"Я відчув те, що давно хотів бачити – взаємну любов. Він мужній герой і справжній чоловік" – написав Оністрат.
Країна втрачає найкращих
- У боях за Україну 1 червня загинув 50-річний прикордонник з Івано-Франківська Микола Бомко. Він боронив країну від російських загарбників разом з 2 синами від початку повномасштабного вторгнення.
- На фронті загинув 26-річний поет і музикант Данило Подибайло. На початку вторгнення він був у Маріуполі, де волонтерив та допомагав українським військовим. Дивом чоловік виїхав з окупації та вступив до лав ТрО. Герой загинув на Бахмутському напрямку.
- На Донеччині загинув бойовий медик Микита Чимшита. З початку повномасштабного вторгнення він витягував з-під обстрілів поранених товаришів та тіла загиблих воїнів. На жаль, 25-річний Герой загинув у бою з окупантами в районі Ямполя на Донеччині.