Микита Чимшита загинув у бою з окупантами в районі Ямполя на Донеччині. Його серце припинило битися 25 квітня.

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Що відомо про загиблого захисника

Микита служив у ЗСУ з травня 2020 року. З початку повномасштабного вторгнення він витягував з-під обстрілів поранених товаришів та тіла загиблих воїнів.

Захисник народився 8 березня у місті Первомайський. Закінчив гімназію №3, завжди брав активну участь у шкільних заходах, був у команді КВК. Микита закінчив музичну школу по класу акордеон. З дитинства відвідував гурток народного танцю.

Голова Первомайської громади Микола Бакшеєв розповів, що професію Микита здобував у Красноградському медичному коледжі, який закінчив у 2018 році з дипломом фельдшера. Потім він працював за фахом та завідував фельдшерсько-акушерським пунктом села Киселі.

Менш ніж за два роки потому Микита вирішив пов'язати своє життя з військом. У 2020 році закінчив Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", де здобув кваліфікацію "Фізична реабілітація".

15 травня 2020 року Микита вступив на військову службу до лав ЗСУ за контрактом та проходив службу бойовим медиком 3 десантно-штурмового взводу 5 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону. У 2021 році пройшов курс підвищення кваліфікації з тактичної медицини, де відмінно склав іспити.

Зі слів побратимів "Док" врятував не одне життя і до останнього мужньо виносив поранених і полеглих побратимів під час обстрілів. Від імені усіх жителів громади висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!

– додав Бакшеєв.

Микита Чимшита був бойовим медиком / фото із соцмереж

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