Никита Чимшита погиб в бою с оккупантами в районе Ямполя Донецкой области. Его сердце перестало биться 25 апреля.

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Что известно о погибшем защитнике

Никита служил в ВСУ с мая 2020 года. С начала полномасштабного вторжения он вытаскивал из-под обстрелов раненых товарищей и тела погибших воинов.

Защитник родился 8 марта в городе Первомайском. Окончил гимназию №3, всегда активно участвовал в школьных мероприятиях, был в команде КВН. Никита окончил музыкальную школу по классу аккордеон. С детства посещал кружок народного танца.

Глава Первомайской громады Николай Бакшеев рассказал, что профессию Никита получал в Красноградском медицинском колледже, который окончил в 2018 году с дипломом фельдшера. Затем он работал по специальности и заведовал фельдшерско-акушерским пунктом села Кисели.

Менее чем через два года Никита решил связать свою жизнь с войском. В 2020 году окончил Николаевский межрегиональный институт развития человека Высшего учебного заведения "Открытый международный университет развития человека "Украина", где получил квалификацию "Физическая реабилитация".

15 мая 2020 года Никита вступил на военную службу в ряды ВСУ по контракту и проходил службу боевым медиком 3 десантно-штурмового взвода 5 десантно-штурмовой роты 2 десантно-штурмового батальона. В 2021 году прошел курс повышения квалификации по тактической медицине, где отлично сдал экзамены.

По словам собратьев "Док" спас не одну жизнь и до последнего мужественно выносил раненых и павших собратьев во время обстрелов. От имени всех жителей громады выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя!

– добавил Бакшеев.

Никита Чимшита был боевым медиком / фото из соцсетей

24 Канал приносит соболезнования родным и близким погибшего Героя. Скорбим вместе с вами.

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