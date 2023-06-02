Її організувала дівчина загиблого під Бахмутом бійця – Марія Лукашук. На сайті Максима Бурди сказано, що виставка присвячена воєнній фотографії, адже боєць навіть на війні не покинув фотографувати, пише 24 Канал.

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Що відомо про виставку Максима Бурди у Львові

Максим Бурда був фотографом у мирний час. Проте, з початку повномасштабного вторгнення пішов на війну.

Хронологічно роботи поділяються на ті, які були зроблені впродовж 2022 року, під час навчання, військового злагодження та впродовж січня 2023 року, коли Максим почав виконувати бойові завдання біля Бахмута,

– мовиться на сайті.

Перші світлини Максим робив на звичайний телефон. Згодом – купив невеликий професійний фотоапарат, щоб робити фото на війні. Більшість фоторобіт на виставці зроблені на цей фотоапарат.

На виставці – 176 робіт. Там є також світлини, які боєць зробив на Бахмутському напрямку. Він за 4 днів до своєї смерті надіслав дівчині та другу посилання на свої останні фото зі словами: "На всякий випадок". Кохана Марія зберегла всі посилання.

У Львові відкрили виставку Максима Бурди / Фото Івана Магуряка

Усі фотороботи та листівки досі можна придбати як офлайн, так і онлайн. Частина коштів з продажу фоторобіт та листівок буде перерахована до благодійного фонду "Янголи Азову",

– повідомили на сайті Максима Бурди.

Виставка у Львові триватиме до 2 липня 2023 року у Львівському палаці мистецтв на вулиці Коперника, 17.

Що відомо про Максима Бурду

Народився Максим 1997 року в місті Ковелі, що на Волині. Фотографією цікавився ще з 5 класу. Мати Максима пригадувала в коментарі Суспільному, що син почав захоплюватись фотографією з 7 класу. Вже у 9 класі – сфотографував перше весілля.

У Національному університеті "Острозька Академія" навчався на журналіста. Навіть дипломну роботу присвятив фотографії. Після закінчення навчання у Ковелі був активістом та весільним фотографом.

З початку повномасштабної війни пішов воювати. Хоч мав хворобу хребта і був комісований.

Він мене посадив на диван і сказав: "Плач, що хоч роби – я однаково піду". Він мав проблеми з хребтом. Його в будь-який момент могло паралізувати. В нього на сторінці написано: "Я знав, що я не буду стояти в черзі до Польщі, а візьму автомат в руки,

– розповідала мама Максима, у якої він був єдиним сином.

Служив боєць з позивним "Фотограф" у складі 3-ї окремої штурмової бригади, керував безпілотником. Провоював 11 місяців, ліквідувавши багато росіян.

Загинув військовий 26 січня 2023 року біля Бахмута під час виконання бойового завдання за чотири дні до свого дня народження. 30 січня військовому мало виповнитись 26 років.

Похоронили Героя 2 лютого 2023 року в рідному Ковелі на Алеї Героїв. 14 березня 2023 року президент посмертно нагородив Максима Бурду орденом "За мужність" 3 ступеня за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті держаного суверенітету та територіальної цілісності України.

Після закінчення війни він планував організувати персональну фотовиставку воєнної фотографії за весь час свого перебування на військовій службі. Ці плани реалізували його рідні.

У Максима залишилась родина та дівчина. Після війни він мріяв створити власну сім'ю, завести рудого коргі та відкрити власну фотостудію.

Вічна пам'ять і шана Герою Максиму Бурді, який віддав життя за Україну.