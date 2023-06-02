Ее организовала девушка погибшего под Бахмутом бойца – Мария Лукашук. На сайте Максима Бурды сказано, что выставка посвящена военной фотографии, ведь боец даже на войне не бросил фотографировать, пишет 24 Канал.

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Что известно о выставке Максима Бурды во Львове

Максим Бурда был фотографом в мирное время. Однако с начала полномасштабного вторжения пошел на войну.

Хронологически работы делятся на те, которые были сделаны в течение 2022 года, во время учебы, военного слаживания и в январе 2023 года, когда Максим начал выполнять боевые задания у Бахмута,

– говорится на сайте.

Первые фото Максим делал на обычный телефон. Впоследствии купил небольшой профессиональный фотоаппарат, чтобы делать фото на войне. Большинство фоторабот на выставке сделано на этот фотоаппарат.

На выставке – 176 работ. Там также есть фотографии, которые боец сделал на Бахмутском направлении. Он за 4 дня до своей смерти прислал девушке и другу ссылку на свои последние фото со словами: "На всякий случай". Возлюбленная Мария сохранила все ссылки.

Во Львове открыли выставку Максима Бурды / Фото Ивана Магуряка

Все фотоработы и открытки до сих пор можно приобрести как офлайн, так и онлайн. Часть средств по продаже фоторабот и листовок будет перечислена в благотворительный фонд "Ангелы Азова",

– сообщили на сайте Максима Бурды.

Выставка во Львове продлится до 2 июля 2023 года во Львовском дворце искусств на улице Коперника, 17.

Что известно о Максиме Бурде

Родился Максим в 1997 году в городе Ковеле, что на Волыни. Фотографией интересовался еще с 5 класса. Мать Максима вспоминала в комментарии Суспильному, что сын начал увлекаться фотографией из 7 класса. Уже в 9 классе – сфотографировал первую свадьбу.

В Национальном университете "Острожская академия" учился на журналиста. Даже дипломную работу посвятил фотографии. После окончания учебы в Ковеле был активистом и свадебным фотографом.

С начала полномасштабной войны пошел воевать. Хотя имел болезнь позвоночника и был комиссован.

Он меня посадил на диван и сказал: "Плач, что хоть делай – я все равно пойду". У него были проблемы с позвоночником. Его в любой момент могло парализовать. У него на странице написано: "Я знал, что я не буду стоять в очереди в Польшу, а возьму автомат в руки,

– рассказывала мама Максима, у которой он был единственным сыном.

Служил боец с позывным "Фотографом" в составе 3-й отдельной штурмовой бригады, руководил беспилотником. Провоевал 11 месяцев, ликвидировав многие россиян.

Погиб военный 26 января 2023 года у Бахмута во время выполнения боевого задания за четыре дня до своего дня рождения. 30 января военном должно было исполниться 26 лет.

Похоронили Героя 2 февраля 2023 года в родном Ковеле на Аллее Героев. 14 марта 2023 года президент посмертно наградил Максима Бурду орденом "За мужество" 3 степени за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

После войны он планировал организовать персональную фотовыставку военной фотографии за все время своего пребывания на военной службе. Эти планы реализовали его родные.

У Максима осталась семья и девушка. После войны он мечтал создать собственную семью, завести рыжего корги и открыть собственную фотостудию.

Вечная память и уважение Герою Максиму Бурди, отдавшего жизнь за Украину.