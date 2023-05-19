Фотография сделана в селе Большая Дымерка Киевской области. Населённый пункт был под оккупацией россиян до 1 апреля 2022 года.

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Вражеский танк – не помеха

Фотограф сделал невероятную фотографию, как украинцы возвращаются к жизни в условиях полномасштабной войны. Мужчина сделал фотографию в селе Большая Дымерка, как один из жителей делает грядки на огороде. Особенно сеть умилила то, что украинец не убрал остатки российского танка из своего города.

Крестьянин сажает подсолнечник в своем огороде между поврежденным российским танком и его башней.

– подписал фотограф публикацию.



Вражеский танк так и остался на огороде украинца / Фото Efrem Lukatsky

В сети умилились от увиденного. Украинцы благодарили за невероятную фотографию, а некоторые даже сравнивали башню вражеского танка с черепом:

"Город и огурцы с лучком, россиянам не победить, а крестьянин с лопатой и тяпкой эта как таран, который не остановить";

"Те вау";

"Такой народ не преодолеть!";

"Сильная фотография! Слева как череп";

"National Geographic отдыхает... Предусматриваю в пустотах танка посадят цветы подсолнечника. Будет красиво и символично".

Справка. Село Большая Дымерка находилось под оккупацией россиян с 8 марта по 1 апреля 2022 года. За это и время оккупанты совершили сотни военных преступлений – расстреливали гражданских в автомобилях, обворовывали мирное население и разрушили обстрелами десятки домов. Известно, что во время оккупации погибли не менее 67 человек.

В вышиванках на поле боя

Сеть умилили фотографии эвакуации раненых военнослужащих. Медиков, оказывавших помощь защитникам, особенно поразило, что на праздник даже военнослужащие на поле боя были в вышиванках.

"Перебинтована голова. Лицо в крови. Плохо контролирует координацию из-за контузии. Но он был в вышиванке. В вышиванке на позициях", – написал медик.



Раненый защитник в вышиванке / Фото из фейсбука Влада Чумаченко

Пользователи в сети умилились от увиденного. Украинского защитника желали быстрого выздоровления, а медика благодарили за спасение и публикацию невероятной истории.