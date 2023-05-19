Фотография сделана в селе Большая Дымерка Киевской области. Населённый пункт был под оккупацией россиян до 1 апреля 2022 года.
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Вражеский танк – не помеха
Фотограф сделал невероятную фотографию, как украинцы возвращаются к жизни в условиях полномасштабной войны. Мужчина сделал фотографию в селе Большая Дымерка, как один из жителей делает грядки на огороде. Особенно сеть умилила то, что украинец не убрал остатки российского танка из своего города.
Крестьянин сажает подсолнечник в своем огороде между поврежденным российским танком и его башней.
– подписал фотограф публикацию.
Вражеский танк так и остался на огороде украинца / Фото Efrem Lukatsky
В сети умилились от увиденного. Украинцы благодарили за невероятную фотографию, а некоторые даже сравнивали башню вражеского танка с черепом:
- "Город и огурцы с лучком, россиянам не победить, а крестьянин с лопатой и тяпкой эта как таран, который не остановить";
- "Те вау";
- "Такой народ не преодолеть!";
- "Сильная фотография! Слева как череп";
- "National Geographic отдыхает... Предусматриваю в пустотах танка посадят цветы подсолнечника. Будет красиво и символично".
В вышиванках на поле боя
Сеть умилили фотографии эвакуации раненых военнослужащих. Медиков, оказывавших помощь защитникам, особенно поразило, что на праздник даже военнослужащие на поле боя были в вышиванках.
"Перебинтована голова. Лицо в крови. Плохо контролирует координацию из-за контузии. Но он был в вышиванке. В вышиванке на позициях", – написал медик.
Раненый защитник в вышиванке / Фото из фейсбука Влада Чумаченко
Пользователи в сети умилились от увиденного. Украинского защитника желали быстрого выздоровления, а медика благодарили за спасение и публикацию невероятной истории.