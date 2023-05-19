Світлина зроблена у селі Велика Димерка, що у Київській області. Населений пункт перебував під окупацією росіян до 1 квітня 2022 року.

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Ворожий танк – не перешкода

Фотограф зробив неймовірну світлину, як українці повертаються до життя в умовах повномасштабної війни. Чоловік зробив фотографію у селі Велика Димерка, як один із мешканців робить грядки на городі. Особливо мережу розчулило те, що українець не прибрав залишки російського танка зі свого города.

Селянин садить соняшник у своєму городі між пошкодженим російським танком та його баштою,

– підписав світлину фотограф.



Ворожий танк так і залишився на городі українця / Фото Efrem Lukatsky

У мережі розчулилися від побаченого. Українці дякували за неймовірну світлину, а деякі навіть порівнювали башту ворожого танка з черепом:

"Город та огірки з цибулькою, росіянам не перемогти, а селянин з лопатою та сапкою ця як таран, який не зупинити";

"Це вау";

"Такий народ не подолати!";

"Сильна світлина! Зліва як череп";

"National Geographic відпочиває... Передбачаю у пустотах танку посадять квіти соняшника. Буде гарно і символічно".

Довідка. Село Велика Димерка перебувало під окупацією росіян з 8 березня до 1 квітня 2022 року. За це й час окупанти вчинили сотні воєнних злочинів – розстрілювали цивільних в автомобілях, обкрадали мирне населення та зруйнували обстрілами десятки будинків. Відомо, що під час окупації загинуло щонайменше 67 осіб.

У вишиванках на полі бою

Мережу розчулили світлини евакуації поранених військовослужбовців. Медиків, які надавали допомогу захисникам, особливо вразило, що на свято навіть військовослужбовці на полі бою були у вишиванках.

"Перебинтована голова. Обличчя в крові. Погано контролює координацію через контузію. Але він був у вишиванці. У вишиванці на позиціях", – написав медик.



Поранений захисник у вишиванці / Фото з фейсбуку Влада Чумаченко

Користувачі у мережі розчулилися від побаченого. Українському захисникові бажали швидкого одужання, а медику дякували за порятунок та публікацію неймовірної історії.