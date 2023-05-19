Світлина зроблена у селі Велика Димерка, що у Київській області. Населений пункт перебував під окупацією росіян до 1 квітня 2022 року.
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Ворожий танк – не перешкода
Фотограф зробив неймовірну світлину, як українці повертаються до життя в умовах повномасштабної війни. Чоловік зробив фотографію у селі Велика Димерка, як один із мешканців робить грядки на городі. Особливо мережу розчулило те, що українець не прибрав залишки російського танка зі свого города.
Селянин садить соняшник у своєму городі між пошкодженим російським танком та його баштою,
– підписав світлину фотограф.
Ворожий танк так і залишився на городі українця / Фото Efrem Lukatsky
У мережі розчулилися від побаченого. Українці дякували за неймовірну світлину, а деякі навіть порівнювали башту ворожого танка з черепом:
- "Город та огірки з цибулькою, росіянам не перемогти, а селянин з лопатою та сапкою ця як таран, який не зупинити";
- "Це вау";
- "Такий народ не подолати!";
- "Сильна світлина! Зліва як череп";
- "National Geographic відпочиває... Передбачаю у пустотах танку посадять квіти соняшника. Буде гарно і символічно".
У вишиванках на полі бою
Мережу розчулили світлини евакуації поранених військовослужбовців. Медиків, які надавали допомогу захисникам, особливо вразило, що на свято навіть військовослужбовці на полі бою були у вишиванках.
"Перебинтована голова. Обличчя в крові. Погано контролює координацію через контузію. Але він був у вишиванці. У вишиванці на позиціях", – написав медик.
Поранений захисник у вишиванці / Фото з фейсбуку Влада Чумаченко
Користувачі у мережі розчулилися від побаченого. Українському захисникові бажали швидкого одужання, а медику дякували за порятунок та публікацію неймовірної історії.