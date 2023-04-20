Кадр Євген Малолєтка зняв у березня 2022 року, коли російські загарбники бомбою влучили у пологовий будинок Маріуполя. Саме за це фото автор отримав найпрестижнішу премію для фотожурналістів World Press Photo.

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Що відомо про нагороду за фото з Маріуполя

На знімку 32-річна Ірина Калініна, поранена вагітна жінка, яку рятувальники виносять з розбитого пологового будинку. Її дитина, хлопчик, якого вона назвала Мироном, народилася мертвою. Ірина померла через пів години після дитини,

– написали у World Press Photo.

Євген Малолєтка розповів у коментарі для конкурсу, що вони приїхали в Маріуполь буквально за годину до вторгнення.

"20 днів ми жили з фельдшерами в підвалі лікарні, а в притулках – зі звичайними громадянами, намагаючись показати, з яким страхом живуть українці", – пригадав фотограф.

Євген Малолєтка працював в місті з оператором Мстиславом Черновим і продюсеркою Василісою Степаненко від Associated Press. Фактично вони стали єдиними журналістами, які працювали з іноземними ЗМІ в оточеному росіянами місті. Завдяки їхнім фотографіям, світ побачив, що відбувалось в оточеному місті в лютому – березні 2022 року.

Зверніть увагу! 36-річний Євген Малолєтка – військовий фотограф, журналіст і режисер з Бердянська. Він з 2014 року висвітлює війну в Україні. Також він фотографував Євромайдан, протести в Білорусі, війну в Нагірному Карабаху. Фотограф у 2022 році став лауреатом міжнародної журналістської премії імені Джеймса Найта та має багато інших нагород.

Обстріл пологового в Маріуполі