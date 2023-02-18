Тоді повідомляли, що ракети по мирним містам України летіли з Бєлгородщини. Як згодом в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, окупанти випустили близько 5 ракет, пише 24 Канал.

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Ракетний обстріл потрапив в об'єктив камери

Речник підкреслив, що це були ракети С-300, а також додав, що їх окупанти застосовують зазвичай.

Тут без варіантів. Ракети С-300 вони застосовують не лише по Харківській області, а й по всій лінії зіткнення,

– сказав він.

Як після відбою повітряної тривоги у своєму телеграмі додав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, під прицілом окупантів вкотре були об’єкти інфраструктури.

Сліди у небі чотирьох з запущених ракет потрапили в об'єктив харків'янина Вадима Белікова.



Сліди від російських ракет над Харковом 16 лютого 2023 / Фото Вадима Белікова, АР

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