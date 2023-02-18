Місцеві телеграм-канали вже показали наслідки ракетної атаки Хмельницького. Про це інформує 24 Канал.

Важливо Росія завдала нового ракетного удару по Україні: все, що відомо

Наслідки ударів по Хмельницькому

На опублікованих кадрах можна побачити, як внаслідок прильоту постраждав житловий будинок.

Наслідки прильотів у Хмельницькому: дивіться відео

Окрім цього, внаслідок ворожих обстрілів постраждали цивільні об’єкти.



Наслідки ракетних ударів / фото місцеві телеграм-канали



У будинках вибило вікна / фото місцеві телеграм-канали

До речі, очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що в обласному центрі регіону є 2 прильоти ворожих снарядів. Ракети влучили в одному з мікрорайонів Хмельницького.

Там повідомляють про значні пошкодження будинків: зруйновано кілька сотень вікон, двері та балкони жителів міста.

Також Гамалій зазначив про пошкодження 3 навчальних закладів, близько 10 багатоповерхівок, низки комерційних об’єктів, магазинів, кафе та 1 цивільного автомобіля.

На жаль, не обійшлося без постраждалих. У місті є поранені мирні жителі, зокрема повідомляють, що двох людей госпіталізували.



Постраждав багатоповерховий будинок / фото місцеві телеграм-канали



Наслідки прильотів / фото місцеві телеграм-канали



У місті багато пошкоджень / фото місцеві телеграм-канали

Ракетна атака України 18 лютого: що відомо