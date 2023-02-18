Місцеві телеграм-канали вже показали наслідки ракетної атаки Хмельницького. Про це інформує 24 Канал.
Важливо Росія завдала нового ракетного удару по Україні: все, що відомо
Наслідки ударів по Хмельницькому
На опублікованих кадрах можна побачити, як внаслідок прильоту постраждав житловий будинок.
Наслідки прильотів у Хмельницькому: дивіться відео
Окрім цього, внаслідок ворожих обстрілів постраждали цивільні об’єкти.
Наслідки ракетних ударів / фото місцеві телеграм-канали
У будинках вибило вікна / фото місцеві телеграм-канали
До речі, очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що в обласному центрі регіону є 2 прильоти ворожих снарядів. Ракети влучили в одному з мікрорайонів Хмельницького.
Там повідомляють про значні пошкодження будинків: зруйновано кілька сотень вікон, двері та балкони жителів міста.
Також Гамалій зазначив про пошкодження 3 навчальних закладів, близько 10 багатоповерхівок, низки комерційних об’єктів, магазинів, кафе та 1 цивільного автомобіля.
На жаль, не обійшлося без постраждалих. У місті є поранені мирні жителі, зокрема повідомляють, що двох людей госпіталізували.
Постраждав багатоповерховий будинок / фото місцеві телеграм-канали
Наслідки прильотів / фото місцеві телеграм-канали
У місті багато пошкоджень / фото місцеві телеграм-канали
Ракетна атака України 18 лютого: що відомо
- Місцеві телеграм-канали повідомляли, що у Дніпропетровській області працювала ППО.
- Також повідомляли про вибухи у Херсоні. Місцевих мешканців закликали бути обережними.
- У Повітряних силах заявили, що окупанти випустили по Україні чотири крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Дві ракети знищили сили та засоби протиповітряної оборони.
- До речі, через загрозу ракетної атаки екстрені відключення світла застосовували у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.
- Згодом повідомили, що екстрені відключення у Києві, на Київщині, Одещині та Дніпропетровщині скасовуються.