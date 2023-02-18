Местные телеграм-каналы уже показали последствия ракетной атаки Хмельницкого. Об этом информирует 24 Канал.
Важно Россия нанесла новый ракетный удар по Украине: все, что известно
Последствия ударов по Хмельницкому
На опубликованных кадрах можно увидеть, как в результате прилета пострадал жилой дом.
Последствия прилетов в Хмельницком: смотрите видео
Кроме этого, в результате вражеских обстрелов пострадали гражданские объекты.
Последствия ракетных ударов / фото местные телеграм-каналы
В домах выбило окна / фото местные телеграм-каналы
Кстати, глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в областном центре региона есть 2 прилета вражеских снарядов. Ракеты попали в один из микрорайонов Хмельницкого.
Там сообщают о значительных повреждениях домов: разрушены несколько сотен окон, двери и балконы жителей города.
Также Гамалий отметил повреждение 3 учебных заведений, около 10 многоэтажек, ряда коммерческих объектов, магазинов, кафе и 1 гражданского автомобиля.
К сожалению, не обошлось без пострадавших. В городе есть раненые мирные жители, в частности сообщают, что два человека госпитализированы.
Пострадал многоэтажный дом / фото местные телеграм-каналы
Последствия прилетов / фото местные телеграм-каналы
В городе много повреждений / фото местные телеграм-каналы
Ракетная атака Украины 18 февраля: что известно
- Местные телеграм-каналы сообщали, что в Днепропетровской области работала ПВО.
- Также сообщалось о взрывах в Херсоне. Местных жителей призывали быть осторожными.
- В Воздушных силах заявили, что оккупанты выпустили по Украине четыре крылатых ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Две ракеты уничтожили силы и средства противовоздушной обороны.
- Кстати, из-за угрозы ракетной атаки экстренные отключения света применяли в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.
- Позже сообщили, что экстренные отключения в Киеве, на Киевщине, Одесщине и Днепропетровщине отменяются.