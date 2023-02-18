Местные телеграм-каналы уже показали последствия ракетной атаки Хмельницкого. Об этом информирует 24 Канал.

Важно Россия нанесла новый ракетный удар по Украине: все, что известно

Последствия ударов по Хмельницкому

На опубликованных кадрах можно увидеть, как в результате прилета пострадал жилой дом.

Последствия прилетов в Хмельницком: смотрите видео

Кроме этого, в результате вражеских обстрелов пострадали гражданские объекты.


Последствия ракетных ударов / фото местные телеграм-каналы


В домах выбило окна / фото местные телеграм-каналы

Кстати, глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в областном центре региона есть 2 прилета вражеских снарядов. Ракеты попали в один из микрорайонов Хмельницкого.

Там сообщают о значительных повреждениях домов: разрушены несколько сотен окон, двери и балконы жителей города.

Также Гамалий отметил повреждение 3 учебных заведений, около 10 многоэтажек, ряда коммерческих объектов, магазинов, кафе и 1 гражданского автомобиля.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. В городе есть раненые мирные жители, в частности сообщают, что два человека госпитализированы.


Пострадал многоэтажный дом / фото местные телеграм-каналы


Последствия прилетов / фото местные телеграм-каналы


В городе много повреждений / фото местные телеграм-каналы

Ракетная атака Украины 18 февраля: что известно

  • Местные телеграм-каналы сообщали, что в Днепропетровской области работала ПВО.
  • Также сообщалось о взрывах в Херсоне. Местных жителей призывали быть осторожными.
  • В Воздушных силах заявили, что оккупанты выпустили по Украине четыре крылатых ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Две ракеты уничтожили силы и средства противовоздушной обороны.
  • Кстати, из-за угрозы ракетной атаки экстренные отключения света применяли в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.
  • Позже сообщили, что экстренные отключения в Киеве, на Киевщине, Одесщине и Днепропетровщине отменяются.