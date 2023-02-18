Тогда сообщалось, что ракеты по мирным городам Украины летели с Белгородщины. Как впоследствии в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, оккупанты выпустили около 5 ракет, пишет 24 Канал.

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Ракетный обстрел попал в объектив камеры

Спикер подчеркнул, что это были ракеты С-300, а также добавил, что их обычно применяют оккупанты.

Здесь без вариантов. Ракеты С-300 применяют не только по Харьковской области, но и по всей линии столкновения,

– сказал он.

Как после отбоя воздушной тревоги в своем телеграме добавил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, под прицелом оккупантов в очередной раз были объекты инфраструктуры.

Следы в небе четырех из запущенных ракет попали в объектив харьковчанина Вадима Беликова.



Следы от российских ракет над Харьковом 16 февраля 2023 года / Фото Вадима Беликова, АР

Ракетные обстрелы Украины: последние новости