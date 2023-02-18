Президент Зеленский сообщил, что Россия таким образом пытается запугать мирное население. Только за последние сутки обстрелам подверглись 10 областей Украины.

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Какие последствия обстрелов

Глава государства отметил, что, к сожалению, есть погибшие и раненые.

Каждый, кто совершает этот постоянный террор, будет ждать справедливого наказания. Отвечать обязательно придется. За каждую разрушенную жизнь. За каждую ракету, выпущенную по Украине. За все то зло и страдание, которое Россия принесла на нашу землю,

– говорится в сообщении.

Последствия обстрелов Хмельницкого / Фото с телеграмма Зеленского

В свою очередь глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что одна вражеская ракета попала в военный объект, вторая – по гражданским застройкам.

Известно, что разрушения получили три учебных заведения, 11 автомобилей. Кроме этого, в квартирах вылетели окна и двери.

По словам Гамалия, 2 гражданских человека обратились в больницу за помощью: это мужчина и женщина. Мужчина, имеющий осколочное ранение, на момент атаки находился в маршрутке. Раненые получили медицинскую помощь. Отмечают, что их состояние стабильное.

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