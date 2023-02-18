Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в эфире телемарафона рассказал о последствиях ракетной атаки. По его словам, около 9:00 террористы нанесли 2 ракетных удара по городу.

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Куда попали вражеские ракеты

Гамалий рассказал, что одна ракета попала в военный объект, вторая – по гражданским застройкам. В результате попадания возник большой пожар, однако по состоянию на 11:00 его ликвидировали.

Террористы – косоглазые, им нет разницы, куда стрелять,

– сказал глава ОВА.

Пока известно о 2 раненых: мужчина получил осколочное ранение ноги, повреждения получила также женщина, которая находилась вблизи места прилета.

Гамалий отметил, что их состояние – стабильное. Медики оказывают необходимую медицинскую помощь пострадавшим.

Руководитель ОВА рассказал, что повреждения получили несколько многоэтажек. Ударной волной в квартирах выбило окна и двери. Кроме того, повреждения получили и автомобили, которые были припаркованы рядом.

Все коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.

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