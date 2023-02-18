Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій в ефірі телемарафону розповів про наслідки ракетної атаки. За його словами, близько 9:00 терористи завдали 2 ракетних удари по місту.
Увага Ракетний удар по Хмельницькому: влада розповіла про наслідки та поранених
Куди влучили ворожі ракети
Гамалій розповів, що одна ракета влучила у військовий об'єкт, друга – по цивільних забудовах. Внаслідок влучання виникла велика пожежа, однак станом на 11:00 її ліквідували.
Терористи – косоокі, їм немає різниці, куди стріляти,
– сказав очільник ОВА.
Наразі відомо про 2 поранених: чоловік отримав осколкове поранення ноги, постраждала також жінка, яка перебувала поблизу місця прильоту.
Гамалій зазначив, що їхній стан – стабільний. Медики надають необхідну медичну допомогу постраждалим.
Очільник ОВА розповів, що пошкоджень зазнали декілька багатоповерхівок. Ударною хвилею у квартирах повибивало вікна і двері. Крім того, пошкоджень зазнали й автівки, які були припарковані поруч.
Наразі всі комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.
Що відомо про ракетну атаку 18 лютого: коротко
- Близько 9 ранку у низці областей прозвучали сирени. Згодом повітряна тривога поширилась на всю Україну.
- Через загрозу ракетної атаки екстрені відключення світла застосовували: у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Миколаївській областях.
- О 09:03 Гамалій повідомив, що у Хмельницькому пролунав вибух. Через російський удар пошкоджені 3 навчальних заклади та близько 10 багатоповерхових житлових будинків, є поранені.
- Також ЗМІ повідомляли про вибухи у Херсоні. Місцевих мешканців закликали бути обережними.
- Російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Дві ракети знищили сили та засоби протиповітряної оборони.