Про це повідомили в Енергоатомі й наголосили, що Росія своїми діями загрожує безпеці всього світу. У пресслужбі компанії додали, що загроза ядерної катастрофи була справді високою.

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В Енергоатомі вкотре звернулися до МАГАТЕ

18 лютого під час чергової атаки України 2 російські ракети пролетіли над Південноукраїнською АЕС. Вони рухалися зі сторони Південного Бугу у напрямку міста Первомайськ, що на Миколаївщині.

В Енергоатомі підкреслили, що повітряні об'єкти окупантів перебували небезпечно близько до ядерного об'єкта. Таким чином росіяни знову спровокували ситуацію у якій була загроза ядерної катастрофи.

Якби ракети випадково поцілили в реактор – наслідки були б жахливими для всього світу. Через черговий прояв ядерного тероризму компанія у черговий раз закликала МАГАТЕ вжити всіх можливих заходів для того, аби зупинити агресора.

Вкотре звертаємося до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму Росії, виводу військових формувань Росії з території Запорізької станції та встановлення демілітаризованої зони навколо неї, а також безпольотної – над усіма атомними об’єктами України,

– рішуче заявили в Енергоатомі.

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