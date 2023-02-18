Про них заявив глава Хмельницької ОВА. Яка зараз ситуація у місті та які наслідки від ворожої атаки Сергій Гамалій розповів у прямому ефірі.

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У Хмельницькому – 2 прильоти: є руйнування та постраждалі

Очільник Хмельницької ОВА повідомив, що в обласному центрі регіону є 2 прильоти ворожих снарядів. Ракети влучили в одному з мікрорайонів Хмельницького.

Там повідомляють про значні пошкодження будинків: зруйновані вікна, двері та балкони жителів міста. Також Сергій Гамалій зазначив про 3 пошкоджених навчальні заклади, близько 10 пошкоджених багатоповерхівок, є зруйнована техніка, а також 1 приватний транспортний засіб.

На жаль, не обійшлося без постраждалих. У місті є поранені мирні жителі, зокрема повідомляють, що двох людей госпіталізували.

Мовиться про чоловіка, який постраждав, перебуваючи у мікроавтобусі, а також жінку, яка в час влучань була у своєму будинку. Їм надають всю необхідну медичну допомогу, життю постраждалих нічого не загрожує.

Наразі працюють всі комунальні служби, ДСНС – усуваємо всі наслідки цієї терористичної атаки. Тимчасово, з превентивною метою, було відключено електропостачання, але воно вже заживляється. Тобто з комунальними послугами жодних проблем не буде – світло тепло та вода будуть обов'язково,

– зауважив Гамалій.

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