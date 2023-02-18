Об этом сообщили в Энергоатоме и подчеркнули, что Россия своими действиями угрожает безопасности всего мира. В пресс-службе компании добавили, что угроза ядерной катастрофы была высокой.
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В Энергоатоме в очередной раз обратились к МАГАТЭ
18 февраля во время очередной атаки Украины две российские ракеты пролетели над Южноукраинской АЭС. Они двигались со стороны Южного Буга в направлении города Первомайск Николаевской области.
В Энергоатоме подчеркнули, что воздушные объекты окупантов находились опасно близко к ядерному объекту. Таким образом, россияне снова спровоцировали ситуацию в которой была угроза ядерной катастрофы.
Если бы ракеты случайно попали в реактор – последствия были бы ужасающими для всего мира. Из-за очередного проявления ядерного терроризма компания в очередной раз призвала МАГАТЭ принять все возможные меры для того, чтобы остановить агрессора.
Еще раз обращаемся к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма России, вывода военных формирований России с территории Запорожской станции и установления демилитаризованной зоны вокруг нее, а также бесполетной – над всеми атомными объектами Украины,
– решительно заявили в Энергоатоме.
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2 ракеты попали по Хмельницкому: какие последствия
- Во время атаки 18 февраля враги выпустили 4 ракеты, 2 из которых сбили ПВО. Еще 2 попадания зафиксировали в Хмельницком.
- Об этом сообщил глава местной ОВА Сергей Гамалий. Он также рассказал о последствиях вражеских прилетов.
- Известно, что ракеты попали в один из микрорайонов Хмельницкого. В результате там случились значительные повреждения домов.
- В частности, разрушены несколько сотен окон, двери и балконы местных. Есть повреждения 3 учебных заведения, около 10 многоэтажек, ряд коммерческих объектов, магазинов, кафе и 1 гражданского автомобиля.
- Кроме этого, Глава ОВА отметил, что есть пострадавшие – 2 человека отправили в больницу. К счастью, жизни потерпевших ничего не угрожает.