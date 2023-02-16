Про це написав керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов о 22:55.

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"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", – повідомив голова ОВА.

За інформацією OSINT-спостереження, з Бєлгородщини у бік України запустили 6 ракет С-300. Про це повідомили о 22:53.



Карта повітряних тривог в Україні станом на 23:30 / Скриншот 24 Каналу

Над Бєлгородом теж вибухи

Російські джерела повідомляють, що над Бєлгородом у ніч з 16 на 17 лютого лунає "бавовна". Загалом нібито було 7 вибухів. Проте запевняють – працює ППО і даних про влучання не було.

"Вибухи тривали приблизно 10 хвилин із інтервалами. У будинках тремтіли шибки, спрацьовувала сигналізація біля машин, звуки були різної гучності", – написали пропагандисти.

Ракетні обстріли України: останні новини

Росіяни вбили 79-річну жінку у Павлограді Дніпропетровської області. Ракета знищила приватний будинок літнього подружжя.

Вночі 16 лютого ворог обстріляв Дрогобицький район Львівської області. Росіяни влучили в об'єкт, що не пов'язаний з постачанням електроенергії. На щастя, люди не отримали поранень, але вибухова хвиля пошкодила цивільну інфраструктуру.

Окупанти ракетами Х-22 атакували нафтопереробний завод Кременчука у Полтавській області.