Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в зруйнованому окупантами будинку в Павлограді жило літнє подружжя. За його словами, сімейна пара вирощувала виноград і мала плани на життя, які вмить зруйнувала Росія.
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Після обстрілу вся вулиця виглядає, як у фільмі жахів
"Прекрасна сімейна пара – тиха, дружня, неконфліктна. Вирощували багато сортів винограду. Чекали весни, аби прокинулася плетюча лоза. У них були плани. На дітей, город та власні маленькі мрії. Росіяни все зруйнували", – написав він.
Сергій Лисак повідомив, що о 3 годині ночі біля двору сімейної пари впала російська ракета, яка зруйнувала будинок.
79-річна жінка від отриманих травм загинула на місці. Чоловік, на щастя, вижив,
– зазначив керівник Дніпропетровської ОВА.
Лисак додав, після ракетного удару росіян вся вулиця виглядає, як у фільмі жахів. "Руїни, вибиті вікна та двері, спалені автівки", – написав він та опублікував світлини з наслідками обстрілу.
Наслідки російського обстрілу Павлограда / Фото із соцмереж Дніропетровської ОВА
Росіяни обстріляли Павлоград: деталі
- Росія 16 лютого завдала комбінованого ракетного удару по Україні, випустивши 36 ракет. Силами та засобами ЗСУ було знищено 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети.
- Прильоти були зафіксовані у Дніпропетровській, Кіровоградській, Львівській і Полтавській областях. Росіяни влучили ракетами Х-22, які Україна не має засобів, щоб збивати.
- У Павлограді росіяни влучили ракетами по цивільних будинках та підприємству. Окрім загиблої жінки, ще семеро людей поранені. Серед поранених – п'ятеро чоловіків та дві жінки.
- Рятувальники вже ліквідували пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла внаслідок влучання окупантів.