Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в разрушенном оккупантами доме в Павлограде жили пожилые супруги. По его словам, семейная пара выращивала виноград и имела планы на жизнь, которые мгновенно разрушила Россия.
Смотрите также Ночью Россия выпустила по Украине 32 ракеты с воздуха и моря: сколько удалось сбить
После обстрела вся улица выглядит как в ужастике
"Прекрасная семейная пара – тихая, дружеская, неконфликтная. Выращивали много сортов винограда. Ждали весны, чтобы проснулась плетучая лоза. У них были планы. На детей, огород и собственные маленькие мечты. Россияне все разрушили", – написал он.
Сергей Лысак сообщил, что в 3 часа ночи у двора семейной пары упала российская ракета, разрушившая дом.
79-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Человек, к счастью, выжил,
– отметил руководитель Днепропетровской ОВА.
Лисак добавил, что после ракетного удара россиян вся улица выглядит, как в фильме ужасов. "Руины, выбитые окна и двери, сожженные автомобили", – написал он и опубликовал фотографии с последствиями обстрела.
Последствия российского обстрела Павлограда / Фото из соцсетей Днепропетровской ОВА
Россияне обстреляли Павлоград: детали
- Россия 16 февраля нанесла комбинированный ракетный удар по Украине, выпустив 36 ракет. Силами и средствами ВСУ было уничтожено 14 крылатых ракет и 2 управляемые авиационные ракеты.
- Прилеты были отмечены в Днепропетровской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях. Россияне попали ракетами Х-22, которые у Украины нет средств, чтобы сбивать.
- В Павлограде россияне попали ракетами по гражданским домам и предприятию. Кроме погибшей женщины, еще семь человек ранены. Среди раненых – пятеро мужчин и две женщины.
- Спасатели уже ликвидировали пожар на промышленном предприятии, возникший в результате попадания оккупантов.