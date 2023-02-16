К сожалению, погибла 79-летняя женщина. Еще семь человек ранены. Оккупанты атаковали город ориентировочно в 3 часа ночи против 16 февраля, информирует 24 Канал.
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Что известно о последствиях атаки по Павлограду
Руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, что россияне попали в частный сектор и промышленный объект.
Одна женщина 1943 года рождения погибла, еще семь человек пострадали – это пять мужчин и две женщины. Двое раненых госпитализированы в больницу,
– заявил Николай Лукашук.
По его словам, среди раненых – пятеро мужчин и две женщины.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что госпитализировали 79-летнего мужчину 37-летнюю женщину. Они находятся в состоянии средней тяжести.
Что известно о последствиях попадания по Павлограду / Фото ОВА и ДОР
Руководитель Днепропетровской ОВА рассказал, что в результате российских обстрелов получили повреждения здания в городе. В частности:
- повреждено промышленное предприятие – там возник пожар, который спасатели уже обуздали;
- разрушены 7 частных домов, еще 30 – изуродованы.
Кроме того, власти еще уточняют последствия удара и тип ракет, которыми ударил враг.
Где расположен Павлоград: смотрите на карте
Массированная атака россиян
- В ночь на 16 февраля по всей территории Украины раздалась воздушная тревога. Тогда враги выпустили по Украине 32 ракеты из воздуха и моря.
- Наша противовоздушная оборона сбила 16 ракет. В частности, 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.
- На этот раз оккупанты снова пытались атаковать объекты критической инфраструктуры в Украине. К сожалению, некоторые ракеты Х-22 достигли своих целей и поразили объекты критической инфраструктуры. Ведь у ВСУ нет огневых средств, которые могли бы уничтожить этот тип ракет.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что оккупанты попали в объекты критической инфраструктуры на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.