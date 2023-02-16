К сожалению, погибла 79-летняя женщина. Еще семь человек ранены. Оккупанты атаковали город ориентировочно в 3 часа ночи против 16 февраля, информирует 24 Канал.

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Что известно о последствиях атаки по Павлограду

Руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, что россияне попали в частный сектор и промышленный объект.

Одна женщина 1943 года рождения погибла, еще семь человек пострадали – это пять мужчин и две женщины. Двое раненых госпитализированы в больницу,

– заявил Николай Лукашук.

По его словам, среди раненых – пятеро мужчин и две женщины.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что госпитализировали 79-летнего мужчину 37-летнюю женщину. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Что известно о последствиях попадания по Павлограду / Фото ОВА и ДОР

Руководитель Днепропетровской ОВА рассказал, что в результате российских обстрелов получили повреждения здания в городе. В частности:

повреждено промышленное предприятие – там возник пожар, который спасатели уже обуздали;

разрушены 7 частных домов, еще 30 – изуродованы.

Кроме того, власти еще уточняют последствия удара и тип ракет, которыми ударил враг.

Где расположен Павлоград: смотрите на карте

Массированная атака россиян