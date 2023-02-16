На жаль, загинула 79-річна жінка. Ще семеро людей поранені. Окупанти атакували місто орієнтовно о 3 годині ночі проти 16 лютого, інформує 24 Канал.

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Що відомо про наслідки атаки по Павлограду

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, що росіяни поцілили по приватному сектору та промисловому об'єкту.

Одна жінка 1943 року народження загинула, ще семеро людей постраждали – це п'ятеро чоловіків та дві жінки. Двоє поранених ушпиталені до лікарні,

– заявив Микола Лукашук.

За його словами, серед поранених – п'ятеро чоловіків та дві жінки.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що госпіталізували 79-річного чоловіка 37-річну жінку. Вони перебувають у стані середньої тяжкості.

Що відомо про наслідки влучання по Павлограду / Фото ОВА та ДОР

Очільник Дніпропетровської ОВА розповів, що внаслідок російського обстрілу зазнали пошкоджень будівлі в місті. Зокрема:

пошкоджене промислове підприємство – там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали;

зруйновано 7 приватних будинків, ще 30 – понівечені.

Окрім того, влада ще уточнює наслідки удару та тип ракет, якими вдарив ворог.

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Масована атака росіян