Голова Львівської ОВА Максим Козицький під час брифінгу повідомив, що росіян влучили в обєкт, який не пов'язаний з енергетикою, інформує 24 Канал. Тому і перебоїв з електропостачанням не було.

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Наслідки удару

Максим Козицький розповів, що після удару по Дрогобицькому району області виникла пожежа, однак рятувальники оперативно її погасили, а наслідки удару ліквідували. На щастя, постраждалих унаслідок обстрілу немає, проте вибухова хвиля пошкодила цивільну інфраструктуру поблизу місця удару.

Голова ОВА запевнив, що людям, домівки яких постраждали, нададуть допомогу у відновленні.

Удари по енергетичних об'єктах Львівщини: які наслідки

За час повномасштабного вторгнення більшість ракетних ударів по Львівщині, як зазначив Козицький, були спрямовані саме на енергетичну інфраструктуру – підстанції та інші критичні об'єкти, які не можна називати. Однак були й удари по цивільних об'єктах, через що є жертви та загиблі.

Енергетичний сектор області зазнав серйозних руйнувань. Однак завдяки титанічним зусиллям енергетиків вдалося стабілізувати ситуацію і перебоїв зараз немає. Щобільше, зараз в області немає лімітів електроспоживання. Однак голова ОВА наголосив, що подальша ситуація залежатиме від дій противника, який може знову атакувати енергетичні об'єкти.

Чимало підстанцій на території області були уражені, однак зараз триває робота над їхнім відновленням. Однак Козицький запевнив, що говорити про руйнування всіх підстанцій не можна, адже їх в області тисячі.

Нагадаємо, що вночі 16 лютого росіяни завдали ракетних ударів по Дрогобицькому району Львівської області, атакувавши інфраструктурний об'єкт.