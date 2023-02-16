Глава Львовской ОВА Максим Козицкий во время брифинга сообщил, что россиян попали в объект, не связанный с энергетикой, информирует 24 Канал. Потому и перебоев с электроснабжением не было.

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Последствия удара

Максим Козицкий рассказал, что после удара по Дрогобычскому району области возник пожар, однако спасатели оперативно потушили его, а последствия удара ликвидировали. К счастью, пострадавших в результате обстрела нет, однако взрывная волна повредила гражданскую инфраструктуру вблизи места удара.

Глава ОВА заверил, что людям, дома которых пострадали, окажут помощь в восстановлении.

Удары по энергетическим объектам Львовщины: какие последствия

За время полномасштабного вторжения большинство ракетных ударов по Львовщине, как отметил Козицкий, было направлено именно на энергетическую инфраструктуру – подстанции и другие критические объекты, которые нельзя называть. Однако были и удары по гражданским объектам, из-за чего есть жертвы и погибшие.

Энергетический сектор области получил серьезные разрушения. Однако благодаря титаническим усилиям энергетиков удалось стабилизировать ситуацию и перебоев сейчас нет. Более того, сейчас в области нет лимитов электропотребления. Однако глава ОВА подчеркнул, что дальнейшая ситуация будет зависеть от действий противника, который может снова атаковать энергетические объекты.

Многие подстанции на территории области были поражены, однако сейчас идет работа над их восстановлением. Однако Козицкий заверил, что говорить о разрушении всех подстанций нельзя, их ведь в области тысячи.

Напомним, что ночью 16 февраля россияне нанесли ракетные удары по Дрогобычскому району Львовской области, атаковав инфраструктурный объект.