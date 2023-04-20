Кадр Евгений Малолетка снял в марте 2022 года, когда российские захватчики бомбой попали в роддом Мариуполя. Именно за это фото автор получил самую престижную премию для фотожурналистов World Press Photo.

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На снимке 32-летняя Ирина Калинина, раненая беременная женщина, которую спасатели выносят из разбитого роддома. Ее ребенок, мальчик, которого она назвала Мироном, родился мертвым. Ирина умерла через пол часа после ребенка,

– написали в World Press Photo.

Евгений Малолетка рассказал в комментарии для конкурса, что они приехали в Мариуполь буквально за час до вторжения.

"20 дней мы жили с фельдшерами в подвале больницы, а в приютах – с обычными гражданами, пытаясь показать, с каким страхом живут украинцы", – вспомнил фотограф.

Евгений Малолетка работал в городе с оператором Мстиславом Черновым и продюсером Василисом Степаненко от Associated Press. Фактически они стали единственными журналистами, работавшими с иностранными СМИ в окруженном россиянами городе. Благодаря их фотографиям, мир увидел, что происходило в окруженном городе в феврале – марте 2022 года.

Обратите внимание! 36-летний Евгений Малолетка – военный фотограф, журналист и режиссер из Бердянска. Он с 2014 года освещает войну в Украине. Также он фотографировал Евромайдан, протесты в Белоруссии, войну в Нагорном Карабахе. Фотограф в 2022 году стал лауреатом международной журналистской премии имени Джеймса Найта и имеет много других наград.

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