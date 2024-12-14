У 2024 році Росії вдалося окупувати у шість разів більше території України, ніж у 2023 році. На тлі таких успіхів в посадовців Кремля ще більше запаморочилася голова, а імперські апетити почали зростати, передає 24 Канал.

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Москва мріє про нові українські території

На 22-ому з'їзді правлячої партії "Єдина Росія" заступник голови Радбезу Дмітрій Медведєв, підбадьорений просуванням окупантів на Донеччині, заявив про можливу появу в складі Росії "нових регіонів".

Він сказав, що досвід "узаконення" окупації чотирьох областей України може бути використаний і надалі у разі, якщо у складі Росії "з'являться нові, але дуже близькі регіони". "Адже це можливо", – цинічно додав чиновник.

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Нагадаємо, що восени 2022 року Путін записав до конституції країни-агресорки чотири частково окуповані українські області – Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську.

До слова, однією із умов очільника Кремля для початку переговорів про мир є виведення українських військ з підконтрольованих Києву частин вище згаданих областей.