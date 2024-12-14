Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ISW. Цей крок передбачає також централізацію закупівель і розробки дронів, що раніше здійснювалися через приватні компанії та волонтерські ініціативи.

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Створення нового підрозділу в Росії

Владімір Путін підтвердив ці плани на пресконференції 28 листопада 2024 року, де він оголосив про розробку окремого підрозділу для безпілотних систем, керівництво яким взяв на себе міністр оборони Андрєй Бєлоусов.

Аналітики зазначають, що нещодавно Бєлоусов потрапив під значну критику з боку російської ультранаціоналістичної спільноти, зокрема військових блогерів, через свою неспроможність адекватно відреагувати на велику кількість загиблих російських операторів безпілотників та експертів зі штурмових операцій в Україні.

В ISW вважають, що згадка Путіна про роль Бєлоусова може бути спробою відновити його репутацію серед ультранаціоналістів та російських військових.

Відповідно до заяви, підрозділ буде фокусуватися на інтеграції існуючих підрозділів безпілотників та формуванні нових спеціалізованих загонів.

Цей крок є відповіддю на успіхи України, яка вже в 2024 році створила окремий рід військ для безпілотників. Українські військові сили вперше в світі включили безпілотні, надводні та підводні системи у бойові завдання.

Росія намагається наслідувати цей приклад, зокрема через ініціативу Центру перспективних безпілотних технологій "Рубікон", що був створений в серпні 2024 року для реорганізації та підготовки спеціалізованих загонів.

Міністерство оборони Росії, ймовірно, прагне створити єдину централізовану структуру для ефективного управління безпілотними системами та підтримки штурмових операцій на фронті в Україні.

Прогноз та виклики для Міноборони Росії

Процес створення нових підрозділів, що спеціалізуються на безпілотних системах, може зайняти від шести місяців до року, враховуючи складність реорганізації. Однак це не гарантує успіху.

Зусилля Міністерства оборони Росії щодо централізації закупівель можуть мати серйозні наслідки для оперативності та гнучкості підрозділів, що діють на передовій. Крім того, центральний контроль може уповільнити адаптацію нових технологій до реалій бою, створюючи бар'єри для інновацій.

Ризики для тактичної ефективності

Наразі невідомо, чи зможе новостворений підрозділ безпілотників забезпечити ефективну інтеграцію з іншими військовими підрозділами, зокрема артилерією та піхотою, що є важливим для тактичної ефективності.

Крім того, питання монополізації виробництва може призвести до зниження універсальності дронів, обмежуючи можливості адаптації під різні бойові завдання.

Проблеми з навчанням та виробництвом

Уже наявні ініціативи, як-от центр "Судоплатова", показали серйозні проблеми з якістю дронів та навчанням операторів, що призвело до збільшення кількості неефективних і навіть несправних безпілотників на фронті. Це ставить під сумнів ефективність нових ініціатив в Росії.