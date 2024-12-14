Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ISW. Этот шаг предусматривает также централизацию закупок и разработки дронов, что ранее осуществлялись через частные компании и волонтерские инициативы.

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Создание нового подразделения в России

Владимир Путин подтвердил эти планы на пресс-конференции 28 ноября 2024 года, где он объявил о разработке отдельного подразделения для беспилотных систем, руководство которым взял на себя министр обороны Андрей Белоусов.

Аналитики отмечают, что недавно Белоусов попал под значительную критику со стороны российского ультранационалистического сообщества, в частности военных блогеров, из-за своей неспособности адекватно отреагировать на большое количество погибших российских операторов беспилотников и экспертов по штурмовым операциям в Украине.

В ISW считают, что упоминание Путина о роли Белоусова может быть попыткой восстановить его репутацию среди ультранационалистов и российских военных.

Согласно заявлению, подразделение будет фокусироваться на интеграции существующих подразделений беспилотников и формировании новых специализированных отрядов.

Этот шаг является ответом на успехи Украины, которая уже в 2024 году создала отдельный род войск для беспилотников. Украинские военные силы впервые в мире включили беспилотные, надводные и подводные системы в боевые задачи.

Россия пытается последовать этому примеру, в частности через инициативу Центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон", который был создан в августе 2024 года для реорганизации и подготовки специализированных отрядов.

Министерство обороны России, вероятно, стремится создать единую централизованную структуру для эффективного управления беспилотными системами и поддержки штурмовых операций на фронте в Украине.

Прогноз и вызовы для Минобороны России

Процесс создания новых подразделений, специализирующихся на беспилотных системах, может занять от шести месяцев до года, учитывая сложность реорганизации. Однако это не гарантирует успеха.

Усилия Министерства обороны России по централизации закупок могут иметь серьезные последствия для оперативности и гибкости подразделений, действующих на передовой. Кроме того, центральный контроль может замедлить адаптацию новых технологий к реалиям боя, создавая барьеры для инноваций.

Риски для тактической эффективности

Пока неизвестно, сможет ли вновь созданное подразделение беспилотников обеспечить эффективную интеграцию с другими военными подразделениями, в частности артиллерией и пехотой, что является важным для тактической эффективности.

Кроме того, вопрос монополизации производства может привести к снижению универсальности дронов, ограничивая возможности адаптации под различные боевые задачи.

Проблемы с обучением и производством

Уже имеющиеся инициативы, например центр "Судоплатова", показали серьезные проблемы с качеством дронов и обучением операторов, что привело к увеличению количества неэффективных и даже неисправных беспилотников на фронте. Это ставит под сомнение эффективность новых инициатив в России.