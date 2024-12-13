Загалом у грудні бригадам ЗСУ перерахують понад 4 мільярди гривень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Дивіться також Пентагон "вживає історичних заходів" для постачання величезної кількості зброї в Україну, – CNN

Скільки коштів витратили на ЗСУ цьогоріч

ЗСУ мають отримати додаткові 1,1 мільярда гривень на закупівлю безпілотників.

За словами Шмигаля, ці кошти будуть передані безпосередньо бригадам для швидкого закриття найбільш важливих потреб.

"Загалом цього місяця Міноборони напряму перерахує військовим бригадам 4,3 мільярда гривень, а за 11 місяців таке пряме фінансування склало 27,2 мільярда гривень. Одночасно за 10 місяців цього року Уряд витратив 229 мільярдів гривень на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування для Сил безпеки та оборони", – повідомив прем'єр-міністр України.

Він уточнив, що з цієї суми на 8,8 мільярда закупили безпілотники, на 3,9 – інше озброєння та техніку, 2,1 – автомобілі, 1,5 – засоби РЕБ.

Нагадаємо, що США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Йдеться про боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси, безпілотники, бронемашини на 500 мільйонів доларів.