Наприкінці свого терміну адміністрація Джо Байдена намагається забезпечити Україну на 2025 рік. Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

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Україна повинна отримати зброю

Адміністрація Байдена 12 грудня увечері оголосила про пакет допомоги на суму 500 мільйонів доларів, який дозволить вилучити обладнання зі складів армії США.

Високопоставлений чиновник адміністрації розповів, що адміністрація вкладає ресурси в те, щоб Київ отримав оголошену зброю до того, як Байден залишить посаду. За його словами, Пентагон вживає історичних заходів для переміщення величезної кількості зброї в Україну протягом наступних п’яти тижнів.

Відсьогодні до середини січня ми доставимо в Україну сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні бронетехніки та інші критичні засоби,

– додав він.

За словами високопоставленого чиновника, міжвідомчу роботу з доставки зброї очолює радник з національної безпеки Джейк Салліван. Раніше він закликав прискорити поставки зброї.

Трамп раніше виступив проти дозволу бити по території Росії.

Зеленський хоче говорити із Трампом

Майк Уолтс, обраний Трампом на посаду наступного радника з національної безпеки, зважував пропозиції щодо припинення війни. Відповідно до однієї із них, США будуть продовжувати допомога Україні за умови участі нашої держави в мирних переговорах з Росією. Інша пропозиція дозволить Росії зберегти окуповану територію в обмін на надання Україні членства в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче працювати "напряму" з Трампом.