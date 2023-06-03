Отец погибшего в соцсети отметил геолокацию города Угледар. По всей видимости, молодой защитник погиб в Донецкой области.

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"Время остановилось"

Банковский эксперт рассказал о потере сына в трогательном сообщении в соцсетях. Он назвал его "маленьким ежиком" и подчеркнул, что в детстве Остап был очень осторожен.

На фронте юноша провел год – в защиту страны стал 1 июня 2022 года. Через месяц Герою должно было исполниться 22 года.

В последнее время мы часто на ночь говорили о войне, о жертвах и он меня спрашивал "Вот как там в обычной жизни люди ходят и живут с мыслями, что здесь, на востоке, гибнут люди…" Как у отца у меня не было ответа на это вопросы,

– вспомнил последние разговоры Андрей Онистрат.

Он также сообщил, что 1 июня Остап днем искал танк – хотел уничтожить на годовщину службы, однако ему не удалось. Андрей вспоминает, что в тот вечер его сын Остап был очень расстроен.



Андрей Онистрат вместе с сыном Остапом / Фото из фейсбука банковского эксперта

С болью в сердце банковский эксперт также вспомнил, как Остап приезжал домой. Онистрат описывал, что в тот момент "дети облепили его со всех сторон".

"Я почувствовал то, что давно хотел видеть – взаимную любовь. Он мужественный герой и настоящий мужчина" – написал Онистрат.

Редакция 24 Канала искренне сочувствует всем родным погибшего Героя. Вечная память!

Страна теряет лучших