Он защищал Украину в составе Теробороны. До этого помогал нашим военным в Мариуполе.

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Ему было всего 26

Жизнь нашего защитника оборвалась, когда ему было всего 26 лет. Враг убил его в Клищиевке.

Заметим, что Даниил – сын Марии Подыбайло, не только известной волонтером. Она еще и создала и возглавила общественный центр "Новый Мариуполь". Парня в шутку называли "сыном полка". Все потому, что он практически не рос дома, проводя свое время в общественном пространстве.

Даниил был патриотом с детства. Он участвовал в митингах, писал песни. Также буквально "рвался" идти и защищать родную землю. Запомнился он многим, когда взял гитару и пел на проукраинских митингах в Мариуполе.

Какое счастье было иметь тебя своим сыном! Спасибо, что оставил мне так много света. И тепла... Не задача прожить 26, 33, 75, 124 года. Задание прожить. Чтобы было о чем. А тут ты мастер спорта,

– сказала Мария Подыбайло, прощаясь с сыном.

Жители города его хорошо знали

И хотя Даниил не был профессиональным музыкантом, мариупольчане его хорошо знали. Он всегда участвовал в концертах, а также о нем рассказывали по телевидению.

Журналисты рассказывают, что он был музыкантом, певцом, поэтом, а также писателем. Кроме того, мечта издать свои книги, которые имели бы такое же глубокое содержание, как и он сам.

А еще он был одним из лучших в Мариуполе мастеров по освещению сцены и звукорежиссёром. Более того, изучал IT. После войны он мечтал запустить собственный стартап.

Война застала в Мариуполе

Данила полномасштабное вторжение застало в Мариуполе. Он остался в городе и помогал ВСУ. Благодаря ему весь мир узнал о том, что россияне совершили первые авиаудары по городу.

Чудом музыканту удалось выбраться из блокадного города. Он не просто уехал из Мариуполя, но и обманул российских пропагандистов. Парню удалось пройти все допросы, после чего его пропустили.

Как только он добрался до подконтрольной Украины, вступил в ряды территориальной обороны. Известно, что участвовал в деоккупации Харьковщины. Также оборонял Киевскую область.

Последнее место, где он держал оборону, – Бахмут. Парень входил в 128-й батальон 112-й бригады ТрО, подразделения Адама. Собратья Даниила рассказывают, что он и его друг с позывным "Раста" были чрезвычайно отважны. Они помогали выбивать тылы и резервы русских захватчиков в Клещиевке. Это позволило продвигаться по флангам. Но к сожалению, в одном бою ребята погибли.

Редакция 24 Канала выражает свои искренние соболезнования родным и близким погибших Героев!