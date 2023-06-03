До начала полномасштабного вторжения мужчина работал в Госпогранслужбе. С 24 февраля 2022 года Герой защищал страну вместе с двумя сыновьями.

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Страна продолжает терять лучших

Николаю Бомко недавно исполнилось 50 лет. Он родился в Винницкой области, однако с женой долгое время жили в Дрогобыче, где воспитывали 2 сыновей. Герой был пограничником и работал на пункте пропуска Рава-Русская. Последние несколько лет жили в городе Болехове Ивано-Франковской области.

С началом полномасштабного вторжения Николай вместе встал на защиту страны. Воин служил штаб-сержантом, главным сержантом 1-го взвода оперативного назначения 8 роты оперативного назначения (БТР) 3-го батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины. К сожалению, Герой погиб 1 июня вблизи населенного пункта Спирне Бахмутского района.

Это непоправимое горе для всех нас, ведь страна продолжает терять своих сыновей. Болеховское территориальное общество в скорби. Каждая потеря – это невыразимая боль, которая разрывает душу…

– выразили соболезнования в общине.

На сейчас дата, время встречи и когда будут проходить похороны – неизвестно. В горсовете сообщат детали дополнительно позже.



В боях за Украину погиб Николай Бомко/ Фото Болеховский городской совет

Редакция 24 Канала искренне сочувствует всем родным погибшего Героя. Вечная память!

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