Герою назавжди залишилось 27 років. Він був стрільцем-оператором єгерського батальйону.

Важливо Під час виконання спецзавдання загинув смертю хоробрих 27-річний розвідник Руслан Шеремет

Що відомо про загиблого воїна

Сергій Квасун – 1996 року народження. Він родом з міста Нетішин, що на Хмельниччині.

Чоловік служив у лавах 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Він був старшим стрільцем-оператором другого єгерського батальйону.

На жаль, життя Сергія обірвалося під час звільнення Благодатного 10 червня – він отримав мінно-вибухову травму.

Зверніть увагу! На Півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1 500 метрів. 10 червня наші війська деокупували населені пункти Благодатне і Макарівка.

З сумом повідомляємо, що 10 червня внаслідок несумісної з життям мінно-вибухової травми, в районі населеного пункту Благодатне (Донецька область), загинув старший солдат Сергій Квасун,

– написали у Нетішинській міській раді.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним загиблого Героя! Вічна пам'ять захиснику України!

Болючі втрати України