Росія вбила рятувальника 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Харківській області Михайла Піскуна. Йому було 29 років.
До теми Під час виконання спецзавдання загинув смертю хоробрих 27-річний розвідник Руслан Шеремет
Повторний обстріл вбив рятувальника
У ДСНС Харківщини розповіли, що повторний ворожий обстріл обірвав життя молодої сміливої людини. Його колега Іван Москалюк зазнав чисельних поранень. Рятувальника госпіталізували.
Багатотисячна родина рятувальників висловлює щирі співчуття родині з приводу передчасної смерті турботливого сина, гарного чоловіка, люблячого батька,
– мовиться у повідомленні.
Колеги додали, що Михайло завжди був готовим ризикувати власним життям, щоб врятувати інших. Таким він залишиться у їхній пам'яті.
"Розділяємо біль втрати та глибоко сумуємо з приводу несправедливої загибелі нашого побратима", – підсумували у ДСНС.
Росія вбила рятувальника / Фото ДСНС Харківщини
Зауважте Трагедія в Каховці наклалась на нашу, – Наталка Денисенко вийшла на зв'язок після втрати в сім'ї
Втрати України на війні: коротко
- Україна 7 червня втратила ще одного героя – Сергія Довганя, який боровся проти ворожих військ й у 2015 – 2016 роках, коли воював у зоні АТО. Захиснику лише нещодавно виповнилося 38 років. Він загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині.
- На Донеччині ж загинув 36-річний воїн з Волині Володимир Вавелюк. Про його смерть повідомили 5 червня. Боєць був матросом морської піхоти та зазнав мінометного поранення, яке було не сумісним з життям.
- Також на Донеччині загинув 21-річний син банківського експерта Андрія Оністрата Остап. Ще вдень 1 червня він шукав танк, який хотів знищити на річницю служби, проте не судилося.
- Окрім цього, у перший день червня стало відомо, що під Бахмутом загинув 50-річний Микола Бомко. Герой був штаб-сержантом, головним сержантом 1-го взводу оперативного призначення 8 роти оперативного призначення. Він боронив Україну разом з двома синами.