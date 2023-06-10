Россия убила спасателя 12-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Михаила Пискуна. Ему было 29 лет.

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Повторный обстрел убил спасателя

В ГСЧС Харьковщины рассказали, что повторный вражеский обстрел оборвал жизнь молодого смелого человека. Его коллега Иван Москалюк получил многочисленные ранения. Спасателя госпитализировали.

Многотысячная семья спасателей выражает искренние соболезнования семье по поводу преждевременной смерти заботливого сына, хорошего мужа, любящего отца,

– говорится в сообщении.

Коллеги добавили, что Михаил всегда был готов рисковать своей жизнью, чтобы спасти других. Таким он останется в их памяти.

"Разделяем боль потери и глубоко скорбим по поводу несправедливой гибели нашего собрата", – подытожили в ГСЧС.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Пискуна.



Россия убила спасателя / Фото ГСЧС Харьковщины

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