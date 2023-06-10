Украинская разведка рассказала, что Руслан Шеремет любил искусство и войну. В Чоповицкой общине Коростенского района Житомирской области написали, что боец был их жителем.

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Что известно о гибели разведчика

Во время выполнения специальной задачи погиб смертью храбрых 27-летний разведчик Руслан Шеремет. Романтик, христианин и патриот, любил искусство и войну,

– сообщили в разведке.

Там также заметили, что собратья рассказали – Руслан был вспыльчивым в бою и меланхоличным в мире:

формула "libro e moschetto" (книга и мушкет) идеально выражалась в его мировоззренческих ориентирах;

вся его жизнь была примером скромности и верности пути воина-революционера.

Навсегда в строю. Светлая и вечная память воину,

– написало Главное управление разведки.



Руслан Шеремет погиб на войне

Что известно о Герое

Чоповицкая община сообщила, что военный погиб 7 июня 2023 года. 29 октября 2023 года Герою должно было исполниться 28 лет.

07 июня в этой адской горячей точке героически погиб житель Чоповицкого общества, солдат Руслан Русланович Шеремет, 1995 года рождения. Во время выполнения боевой задачи он получил ранения, несовместимые с жизнью,

– говорится в сообщении.

В обществе рассказали, что Герой пошел защищать родную землю от врагов с первых дней войны. О дате и времени прощания пообещали сообщить впоследствии.

"Никогда не забудем и не простим!… Вечная слава Герою", – написали в общине.



Разведчик Руслан Шеремет погиб на войне / Фото Чоповичской общины

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным погибшего Героя! Вечная память защитнику Украины!

На войне погиб заслуженный тренер Украины

Серебряный призер Пекина-2008 Ирина Лищинская сообщила трагическое известие, что на войне погиб заслуженный тренер Украины по марафонскому бегу Игорь Осьмак. Военному было 58 лет.

Известно, что Игорь Осмак был мастером спорта международного класса (1998) и заслуженным тренером Украины (2012). Более 10 лет – тренером-преподавателем по легкой атлетике Киевской областной школы высшего спортивного мастерства.

Его воспитанницей была участница Олимпийских игр-2012 Татьяна Гамера-Шмырко, занявшая 5 место в марафонском беге.